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        Haberler Dünya Almanya'da bir araç kalabalığa daldı! | Dış Haberler

        Almanya'da bir araç kalabalığa daldı!

        Son dakika... Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığı daldı, polis operasyon başlattı. Yerel basın olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 15:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:59
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        Almanya'da bir araç kalabalığa daldı!
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        Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların arasına girdiği bildirildi.

        Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç, yayaların arasına girdi. Polis, bölgede operasyon başlatıldığını ve aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

        Yerel basın olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.

        NOEL PAZARINDA VE MÜNİH'TE DE BENZER SALDIRILAR YAŞANMIŞTI

        Diğer yandan Almanya'nın Münih kentinde 13 Şubat günü, bir otomobilin bir grup insanın üzerine sürülmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı. 20 Aralık akşamı da Magdeburg kentinde bir araba Noel pazarı için toplanan kalabalığın içine dalmıştı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi yaralanmıştı.

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