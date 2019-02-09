"Alparslan Türkeş Üniversitesi" jesti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.

"MÜSTESNA BİR ARMAĞAN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir. Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur" dedi.

"IRKİ TEMELLİSİ TEHLİKELİ"

Konuşmasında milliyetçilikle ilgili dikkat çeken mesajlar veren Bahçeli, “Irki temelde, biyolojik esaslara göre millet tarifi tehlikedir. Geçmişimizde Irk düşkünlüğü aransa bile bulunamayacaktır. Soy başka ırk başkadır. Soysuzluk başka ırkçılık başkadır biz Türklüğümüzü laboratuvar imkanlarıyla kabullenmedik. Biz Türklüğümüzü kafatası ölçümleriyle keşfetmedik. Biz Türklüğümüzü başkalarını hor ve hakir görerek elde etmedik” diye konuştu.

"BEKÇİLİKSE SEVE SEVE..."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "bekçi" yakıştırmasına tepki gösteren Bahçeli, "Bize saray bekçisi diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU TÜKENECEK"

Millet İttifakı'na yüklenen MHP lideri, şunları söyledi: "CHP-HDP-İP-ÖDP-PKK-FETÖ ittifakı netleşmiştir. Kılıçdaroğlu’nun siyasi tükenişine çok az kalmıştır. “Nurettin Soyer’e hakkını yemeyelim, başarılı bir hukukçudur” sözlerinin cürüm ve ceremesine demokratik olarak katlanacağı günler yakındır. Yara kaşımaktan bahsedenler saptırmasın, bizim derdimiz, söylediğimiz 12 Eylül öncesi karanlık yıllar, ideolojik cepheleşmeler, kanlı olaylar değildir. Bizim meselemiz cunta mahkemelerindeki haksızlıkları, insafsızlıkları, şerefsizlikleri ve bunların faillerini afişe etmek, milletimizi bilgilendirmektir.

NURETTİN SOYER TARTIŞMASI

Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer’e devrimcilerin de söyleyeceği söz mutlaka vardır ve olmalıdır. Biz vicdan mücadelesi yapıyoruz. Biz masumiyete kast edenlerin milli irade tarafından görülüp tanınmasını istiyoruz. Biz zilletin zehrini yedirmeye kalkışanların rahatlarını bozuyoruz. Acının rengi yoktur, gözyaşının ideolojisi yoktur, insanlığın sağı solu yoktur. Siyasetçi olmadan, belediye başkanı olmadan, bakan olmadan, milletvekili olmadan önce insan olmak, adam gibi adam olmak lazımdır."