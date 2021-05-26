HABERTURK.COM

Altın fiyatı yükselişe üst üste 4. haftada da devam ediyor. Uluslararası piyasalar altının ons fiyatı 1900 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 1906.28 dolara ulaştı.

2021 Ocak ayından bıu yana ilk kez 1900 doları aşan ons altının yükselişinde dolar endeksinin psikolojik sınır olan 90 puanın altına gerilemesinin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin 1.56 gerilemesi de etkili oldu.

Analistler altının 1907 dolar üzerinde tutunmayı sürdürdüğü takdirde teknik olarak 1960 doları test edebileceğini ifade ederken gram altın fiyatı hem ons hem dolar kurundaki artışla 520 TL'ye dayandı.

FED yetkilileri bir süredir piyasa oyuncularını daralma ve geçici bir enflasyon riski konusunda ikna etmek için verdiği demeçler altın tarafında etkili oldu. Salı günü Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, herhangi bir politika değişikliği olasılığını bir kez reddederken, fiyatlardaki son artıştan korkmadığını yineledi. Sonrasında ABD enflasyon beklentilerinin azalması altını olumlu etkiledi.

Altın tarafında gözler cuma günü ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları ve enflasyon verilerinde olacak. Analistler dolar endeksi ve risk iştahına yönelik gelişmelerin de izlendiğini belirtiyor.