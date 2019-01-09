SON DAKİKA Altın fiyatları! Yükselişe geçti! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? 9 Ocak güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları güne düşüşle başlamasının ardından öğle saatlerinden sonra 226,55 liraya yükseldi. Finans yetkilisi altın fiyatlarındaki dalgalı seyriyle ilgili, "227 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 232 liraya kadar sürebilir." dedi. Peki, çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ocak 2019 canlı altın fiyatları...