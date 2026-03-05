Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Amasya'da minibüs tarlaya uçtu; 8 yaralı

        Amasya'da minibüs tarlaya uçtu; 8 yaralı

        Amasya'da minibüsün yoldan çıkarak tarlaya devrildiği kazada 8 kişi yaralandı

        Giriş: 05.03.2026 - 16:14
        Minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı

        Amasya'da minibüsün yoldan çıkarak tarlaya devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Gözlek yolu mevkisinde meydana geldi. D.B. yönetimindeki plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

        8 KİŞİ YARALANDI

        Kazada sürücü ile minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 8 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

