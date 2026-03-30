Zincirleme kaza İstanbul istikameti kapandı!
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çınarlıdere Viyadüğü mevkiinde yaşanan ve ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı kazaya 3 otomobil, 2 TIR ile 1 panelvanın karıştığı öğrenildi
Giriş: 30.03.2026 - 12:59
Kocaeli'nde, Otoyolun İstanbul istikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkiinde 3 otomobil, 2 TIR ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İLK BELİRLEMEYE GÖRE 3 YARALI VAR
AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPANDI
Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.
