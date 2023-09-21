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        Haberler Gündem Trafik Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 46 günlük çalışma! - Günün Öne Çıkan Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 46 günlük çalışma

        İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 46 gün sürecek yol çalışması yapılacak. Çalışmalar kapsamında Ankara istikameti D-100'den sağlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:41
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        Bolu Dağı'nda 46 günlük çalışma!
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        İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacak.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Bolu Dağı geçişinde yapılacak çalışma hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada, "Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 km’lik kesim (Bolu Tüneli dahil); tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00’dan 09 Kasım 2023 Saat 17.00’a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır" denildi.

        Çalışma boyunca Ankara İstikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecek.

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        #Anadolu Otoyolu
        #Bolu Dağı geçişi
        #son dakika haberi
        #yol çalışması
        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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