AnadoluJet uçağı havada arızalandı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, AnadoluJet'in TK-7236 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul-Samsun seferini yapmak üzere saat 09.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Havalanan uçakta kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi. Uçağın pilotu, durumu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirerek acil iniş için izin istedi. Verilen izin üzerine uçak sorunsuz bir şekilde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Uçağın inişi sırasında havalimanında tedbir amaçlı itfaiye ve ambulans ekipleri hazırda bekletildi. Teknik arıza yaşanan uçak bakıma alınırken, yolcuların AnadoluJet'in tahsis edeceği başka bir uçakla Samsun'a gönderileceği öğrenildi.