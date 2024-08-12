Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda olduğu, 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralılardan bir kısmının ayakta tedavi edildiği, bir kısmının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Yolcu otobüsünün yedek şoförü Burak D. ve muavin Muhammet K. ise tedavilerinden sonra taburcu edildi.