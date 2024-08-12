Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Ankara'da 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var

        Ankara'da 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var

        Ankara'da geçtiğimiz günlerde 9 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı otobüs kazasına ilişkin ön rapor çıktı. Raporda araçta arıza olmadığı, şoför Çetin Karayel'in doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün, üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilgili ön rapor çıktı.

        2

        Raporda, Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, şoför Çetin Karayel’in (45) şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği ve doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi.

        3

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel'in kullandığı Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, 9 Ağustos Cuma günü Ankara-Eskişehir arasındaki E-90 kara yolunun Olukpınar Köyü mevkisinde kontrolden çıktı.

        4

        Otobüs, üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Kazada otobüs şoförü Çetin Karayel ile birlikte Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Dilan Bayar (31), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Muhammet Ozan Bayar (10) hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

        5

        Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda olduğu, 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralılardan bir kısmının ayakta tedavi edildiği, bir kısmının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Yolcu otobüsünün yedek şoförü Burak D. ve muavin Muhammet K. ise tedavilerinden sonra taburcu edildi.

        6

        OTOBÜS KAZADAN 10 DAKİKA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞ

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı.

        7

        Makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyetin ön raporu Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

        8

        Raporda, Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, buna ilişkin incelemelerin detayının asıl raporda yer alacağı belirtildi.

        9

        Raporda otobüsün Doğubayazıt çıkışından, kazanın gerçekleştiği Olukpınar mevkisine kadar olan kayıtları ve durakladığı dinlenme tesislerindeki görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

        10

        Ankara’da son olarak Mevlana Bulvarı, Armada AVM ve Temelli Karakolu güzergahında görüntüleri incelenen otobüsün, son olarak kazadan 10 dakika önce 04.50 sıralarında görüntülendiği bilgisi raporda yer aldı.

        11

        Raporda, kazada ölen şoför Çetin Karayel'in, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği ve doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi. Bilirkişi heyetinin ayrıntılı incelemeden sonra asıl raporu savcılığa sunacağı öğrenildi.

        12

        Öte yandan otobüsün ve Çetin Karayel'in, kazadan önce çekilen yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Çetin Karayel'in, otobüste direksiyon başındaki yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?