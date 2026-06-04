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        Haberler Gündem Ankara'da açık etkinlikler durduruldu

        Ankara'da açık etkinlikler durduruldu

        Ankara Valiliği, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 6-12 Temmuz tarihleri arasında kamuya açık etkinlikleri durdurdu. Zirve süresince başkentin 9 ilçesindeki kamu personelinin büyük bölümü de kritik görevler hariç idari izinli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 19:45 Güncelleme:
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        Ankara'da açık etkinlikler durduruldu

        Ankara Valiliği, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkentte bir dizi tedbir kararı alındığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00 arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılmasının durdurulduğu" bildirildi.

        Zirve sürecinde kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla bazı kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetler için gerekli personelin görev başında bulunması şartıyla; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli olacak.

        Valilik, NATO Zirvesi'nde görevli personel ile zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışan personelin ise idari izin uygulaması dışında tutulacağını belirtti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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