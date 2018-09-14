Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir vadi içerisinde, çok sayıda köpek ile kedi, kirpi ve saksağanın telef olmuş halde bulunması, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Olay, Çankaya Gaziosmanpaşa Mahallesi Papazın Bağı Vadisi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde vadiye gidenler, burada uzun yıllar besledikleri köpek, kedi, kirpi ve saksağanların telef olduğunu görünce şok yaşadı. Durumu yetkililere bildiren mahalle sakinleri, ayrıca köpeklerin telef olduğu alanda çuval içerisinde getirilmiş et parçalarının olduğunu fark etti. Hayvanların zehirli olduğu düşünülen etleri yemesi sonrası telef olduklarının üzerine duruluyor.

Mahalle sakinleri hayvanların telef edilmesine tepki göstererek, yetkililerden bu bölgeye zehirli etleri getiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesini istedi. Mahalle sakinlerinden Harun Utku, "Birisi bütün hayvanların hepsini zehirlermiş. Çocuklarımızı öldürdüler. Bu olay ilk defa yaşanıyor. Olayla ilgili suçlunun bulunmasını istiyoruz" dedi.

'KAÇ TANE HAYVAN ÖLDÜRÜLMÜŞ BİLMİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Gözde Sarıkaya ise yapılan bu olayın toplu cinayet olduğunu belirterek, "Köpeklerimizi zehirlediler. 8 yetişkin, 2 yavru köpeğimiz vardı. Hepsi öldü mü kaç tane ceset var bilmiyoruz. Gelen ekipler zehirli etleri topladılar. Bu bölgede hayvanları besliyorduk. Bu köpeklerin sadece bir tanesi küpesizdi. Herhangi bir şekilde yaralama vakası yok. Diğer köpeklerimizde zehirli etleri yemişler ancak nereye gittiklerini bilmiyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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