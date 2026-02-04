Habertürk
        Son dakika: Ankara'da toprak kayması... İki bina tahliye edildi!

        Ankara'da toprak kayması... İki bina tahliye edildi!

        Ankara'da meydana gelen heyelan nedeniyle 2 bina tahliye edildi. Kayaların ve toprak yığınının apartman için risk oluşturması üzerine binalar tahliye edilirken, vatandaşlar sosyal tesislere ve yakınlarının yanına yerleştirildi. Binaların geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:33 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:33
        Ankara'nın Mamak ilçesinde toprak kayması nedeniyle 4 katlı İpek Apartmanı ve bitişiğindeki gecekondu tahliye edildi.

        DHA'nın haberine göre; Ankara'nın Mamak ilçesindeki İpek Apartmanı'nın bitişiğinde bulunan gecekondunun zemininde pazar günü gece saatlerinde toprak kayması oldu. Gecekondunun zemininden kayan kayalar ve toprak yığını, apartmana risk oluşturdu.

        2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgede inceleme yapan belediye, Valilik ve AFAD ve itfaiye yetkilileri 2 binanın tahliyesine karar verdi.

        BİNALARIN DURUMU BELİRSİZ

        Vatandaşlar yakınlarının yanına ve sosyal tesislere sığınırken, binaların durumu ise belirsizliğini koruyor.

        "GECEKONDUNUN YIKILMASI GEREK"

        Bina sakini Bahri Ekici, yağıştan dolayı toprak kayması olduğunu belirterek, "Deprem oluyor zannettik. Gecekondu yıkılmadığı müddetçe, mağduriyetimiz giderilmez. Gecekondu yıkılacak, ondan sonra istinat duvarımızı çekeceğiz. Şu anda binaya giremiyoruz, mühürlendi" dedi.

        "BİNA MÜHÜRLENDİ"

        Akdere Mahallesi Muhtarı Necati Gönültaş da "Risk teşkil ettiğinden dolayı bina mühürlendi, doğal gaz kapatıldı. Burada inşaat yapılırken bina yapımına izin veriliyor ama yan tarafta zarar vermiş mi, yan tarafın tedbiri alınmış mı bununla ilgili belediyelerimizin kontrolleri olmuyor. Dün belediye yetkileriyle görüştük. Diyorum ki; 'Ne olacak bu insanlar?' Yani gece 01.00'den beri dışarıdalar, sosyal tesislere gönderildiler. Yakınları olan yakınlarının yanına gitti. Şu anda mağduriyet devam ediyor; insanlarımız hala bina dışında gördüğünüz gibi. Yetkililerin en kısa süre içerisinde iki tarafı incitmeden bir çözüm bulması lazım" ifadelerini kullandı.

        #Son dakika haberler
