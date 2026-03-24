Ankara’da bariyer ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, bariyer ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta sıkışan sürücü G.Ö., itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak G.Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce yol ayrımındaki bariyere, daha sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu sürücü G.Ö., hayatını kaybetti.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
DHA'daki habere göre kaza; saat 23.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. G.Ö.'nün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce yol ayrımındaki bariyerlere, daha sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TERS DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTI
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü G.Ö., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulans ile Ankara Onkoloji Hastanesi’ne kaldırılan G.Ö., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.