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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü | Son dakika haberleri

        Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

        Ankara'da sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.06.2024 - 16:21 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:21
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        Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı.

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        Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı.

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        Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak, Ankara’nın birçok bölgesinde etkisini gösterdi.

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        Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.

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        Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.

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        Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

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        Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.

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        METEOROLOJİ'DEN UYARI

        İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un, Rize'nin ve Artvin'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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        Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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