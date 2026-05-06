Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş salonda yer aldı.

Eski Antalya İl Emniyet Müdürü tutuksuz sanık İlker Arslan duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanıkların büyük bir kısmı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada suçtan zarar gören mağdur sıfatı ile ifade veren Muvakkaf Erdoğan, inşaat işleriyle uğraştığını belirterek, ruhsat için Büyükşehir Belediyesine gittiğinde İmar Müdürü T.K'nin kendisinden "Belediyenin ihtiyacı var. Yardımda bulunun." diyerek bağış yapmasını istediğini belirtti.

Nakit olarak T.K.'nin odasında 250 bin lira ödeme yaptığını anlatan Erdoğan, yolsuzluk soruşturması nedeniyle hala ruhsatını alamadığını ifade etti.

Anadolu Reklam isimli şirketin sahiplerinden tanık olarak dinlenen Fethi Özel, yerel seçimlerde Muhittin Böcek için yaptıkları reklam çalışmalarının bedellerinin özel şirketler tarafından ödendiğini söyledi.

Faturaları ve içeriklerini, onların talepleri doğrultusunda kestiklerini kaydeden Özel, "Seçim döneminde sadece Muhittin Böcek ile görüştüm. Ödemeyi başkalarının yapacağını söyledi. Sonra zaten mağdur Yusuf Yadoğlu'nun muhasebecisi aradı ve ödemeyi yaptı. Geçmiş dönemlerde başka partilerde için de araç giydirme için sponsor ödemeleri aldım." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi eski Başkanı Selahattin Artun da hakediş ödemeleri geldiğinde ya da gelmediğinde Muhittin Böcek'e bilgi verdiğini, Böcek ne kadar ödenmesini isterse o kadarını ilgili firmalara ödediklerini ifade etti.

"ÖDEME YAPILDIYSA BAŞKAN'A BİLGİSİ ATILIRDI"

Hakedişleri 2'ye, 3'e böldükleri durumların olduğunu aktaran Artun, "Hakedişleri çok bekletmezdik. Bölerdik, zamanla öderdik. Başkan bana 'şu şirkete ne kadar ödeme var ne kadar ödeme yapıldı' diye sorardı. Hakedişlerin bekletilmesinin gerekçesini söylemezdi. Zaman zaman Başkan hakedişler ile ilgili beni arar, bilgi alırdı. Her gün ne ödeme yapıldıysa, 1 lira bile ödeme yapıldıysa Başkan'a bilgisi atılırdı." dedi.

Artun, tutuklu sanık Mustafa Gökhan Böcek'in sık sık belediyeye geldiğini ancak bir odasının olmadığını kaydetti.

Tanık Tunahan Yazıcı da toplan altın alım satım işi yapan bir şirkette çalıştığını belirterek, Muhittin Böcek'in eski gelini Z.K'yi tanımadığını belirtti.

Kasım 2024 tarihinde kendisini arayan E.A.'nın altın ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine şirket sahibi S.İ. ile konuyu paylaştığını, aynı gün 18, sonraki gün ise 5 kilogram olmak üzerine 23 kilo altını Finike Döviz'den gidip aldığını, bu işlemden dolayı Z.K.'nin hesabına para gönderdiklerini dile getirdi.

Altın işi yapan firmanın çalışanı tanık Çağlar Topçu da firmalarına altınların Finike Döviz tarafından getirildiğini ifade ederek, kendisinin sadece İstanbul'da bulunan Z.K.'ye evrakı ulaştırıp imzalattırdığını belirtti.

Finike Döviz ile aralarında hurda altın alış verişi olduğu kaydeden Topçu, "Bütün altın, döviz girişleri kayıt altına alınır. Z.K, Finike Döviz'e altın bıraktığını telefonla yaptığımız konuşmada kabul etti." diye konuştu.