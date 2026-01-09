Antalya'da Abdurrahman Coşkun Kurtaran (70), karavana dönüştürülen midibüste ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Midibüsten dönüştürülen karavanda tek başına yaşadığı öğrenilen Abdurrahman Coşkun Kurtaran'dan, 3 gündür haber alamayan yakınları ve damadı, telefonla da ulaşamayınca karavanın bulunduğu adrese geldi.

KAPI AÇILMAYINCA EKİPLERE HABER VERDİLER

Aracın kapısının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Karavanın kapısını açarak içeri giren itfaiye ekibi, Kurtaran'ı hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Abdurrahman Coşkun Kurtaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibi, karavan ve Kurtaran'ın cansız bedeni üzerinde detaylı inceleme yaptı. İnceleme ve çalışmaların ardından Kurtaran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.