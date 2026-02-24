Canlı
        Son dakika: Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı

        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı

        Antalya'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı. Operasyonda firari hükümlülerin de gözaltına alındığı bildirildi. Çalışmalarda ayrıca uyuşturucu, ruhsatsız silah ve çok sayıda kaçak ürüne el konuldu

        Giriş: 24.02.2026 - 16:18
        Çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı
        Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı.

        ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-23 Şubat tarihleri arasında suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

        643 KİŞİ YAKALANDI

        Operasyonda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 643 kişi yakalandı.

        ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

        Çalışmada, 758 gram kubar esrar, 17 litre sıvı metamfetamin, 19 kök kenevir, 63 sikke, 91 dedektor, 18 ruhsatsız av tüfeği, 545 elektronik sigara, 20 kilogram kıyılmış tütün, 215 kilogram nargile tütünü, 40 bin makaron ve iklimlendirme çadırı ile ünitesi ele geçirildi.

        Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasında çöktüğü sırada, kaldırımda yürüyen anne ile kızının, savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  (DHA)

