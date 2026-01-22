Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm... 39 yaşındaki adam banyoda yüzüstü bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm... 39 yaşındaki adam banyoda yüzüstü bulundu

        Antalya'da bir otelde konaklayan 39 yaşındaki Recep Bektaş, kaldığı odanın banyosunda temizlik görevlisi tarafından ölü bulundu. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine olay yerine cinayet büro ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede baş bölgesinde düşmeye bağlı darbe ve kan izleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 17:20 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:20
        Antalya'da bir otelde konaklayan 39 yaşındaki vatandaş, temizlik görevlisi tarafından kaldığı odanın banyosunda ölü bulundu. Ölümün şüpheli değerlendirilmesi üzerine olay yerine cinayet büro ekipleri sevk edilirken, şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        BANYODA BİRİNİ YERDE YATARKEN BULDU

        İHA'nın haberine göre olay; Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde temizlik yapan görevli, odaya girdiğinde banyoda bir kişinin yüzüstü yerde yattığını fark etti. Durumun otel yetkililerine bildirilmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine otele sağlık ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine belediye tabibi görevlendirildi.

        ÖLÜM ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

        Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı otele çağrıldı.

        DÜŞMEYE BAĞLI DARBE VE KAN İZİ BULUNDU

        Olay yerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 39 yaşındaki Recep Bektaş olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Bektaş'ın düşmeye bağlı olarak baş bölgesinde darbe izi ve kan izleri bulunduğu belirlendi.

        MARKETE GİTMEK İÇİN OTELDEN AYRILDI, GERİ DÖNDÜ

        Yapılan araştırmada, Bektaş'ın dün akşam saat 19.00 sıralarında otele giriş yaptığı, kısa süre sonra markete gitmek amacıyla otelden ayrıldığı ve bir süre sonra yeniden otele döndüğü öğrenildi.

        KENDİSİNDEN BAŞKA GİRİŞ YAPAN YOK

        Güvenlik kamerası ve giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi sonucu, odaya Bektaş'tan başka herhangi bir kişinin giriş ya da çıkış yapmadığı bilgisine ulaşıldı.

        KARDEŞİ OLAY YERİNE GELDİ

        Kimlik tespitinin ardından durumu öğrenen Bektaş'ın erkek kardeşi olay yerine gelirken cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Recep Bektaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

