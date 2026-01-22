Antalya'da bir otelde konaklayan 39 yaşındaki vatandaş, temizlik görevlisi tarafından kaldığı odanın banyosunda ölü bulundu. Ölümün şüpheli değerlendirilmesi üzerine olay yerine cinayet büro ekipleri sevk edilirken, şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

BANYODA BİRİNİ YERDE YATARKEN BULDU

İHA'nın haberine göre olay; Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde temizlik yapan görevli, odaya girdiğinde banyoda bir kişinin yüzüstü yerde yattığını fark etti. Durumun otel yetkililerine bildirilmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine otele sağlık ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine belediye tabibi görevlendirildi.

ÖLÜM ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı otele çağrıldı.

DÜŞMEYE BAĞLI DARBE VE KAN İZİ BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 39 yaşındaki Recep Bektaş olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Bektaş'ın düşmeye bağlı olarak baş bölgesinde darbe izi ve kan izleri bulunduğu belirlendi.