Antalya'da seyir halindeki araca silahlı saldırı! Arkadaşının aracına tabancayla açılan ateşte öldü
Antalya'da seyir halindeki hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 25 yaşındaki Hasan Çakmak, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşının kullandığı hafif ticari araca tabanca ile açılan ateşte vurulan Hasan Çakmak (25), hayatını kaybetti.
ARACA ATEŞ AÇILDI
DHA'nın haberine göre olay; dün saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Hasan Çakmak ile arkadaşı S.B.'nin (33) bulunduğu hafif ticari araca, seyir sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından dışarıdan tabancayla ateş açıldı.
YOLCU AĞIR YARALANDI
Araçta yolcu konumunda bulunan Hasan Çakmak, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İncelemede; Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çakmak'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.