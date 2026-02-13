Canlı
        Son dakika: Antalya'da seyir halindeki araca silahlı saldırı! Arkadaşının aracına tabancayla açılan ateşte öldü

        Antalya'da seyir halindeki araca silahlı saldırı! Arkadaşının aracına tabancayla açılan ateşte öldü

        Antalya'da seyir halindeki hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 25 yaşındaki Hasan Çakmak, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 10:28 Güncelleme: 13.02.2026 - 10:29
        Arkadaşının aracına açılan ateşte öldü
        Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşının kullandığı hafif ticari araca tabanca ile açılan ateşte vurulan Hasan Çakmak (25), hayatını kaybetti.

        ARACA ATEŞ AÇILDI

        DHA'nın haberine göre olay; dün saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Hasan Çakmak ile arkadaşı S.B.'nin (33) bulunduğu hafif ticari araca, seyir sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından dışarıdan tabancayla ateş açıldı.

        YOLCU AĞIR YARALANDI

        Araçta yolcu konumunda bulunan Hasan Çakmak, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        İncelemede; Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Çakmak'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı

        Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 2026/51 sayılı atama kararı, 11 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Karara göre, görevden affını isteyen ve talepleri kabul edilen isimler doğrultusunda bazı bakanlıklarda atamalar yapıldı. Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek at...
        #Son dakika haberler
        #Antalya
