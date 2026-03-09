Antalya Finike açıklarında mültecileri taşıyan bot battı, ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor
HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BATTI
Finike açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı. Olayla ilgili bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi
