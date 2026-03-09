Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Antalya Finike açıklarında mültecileri taşıyan bot battı, ölü ve yaralılar var

        Antalya Finike açıklarında mültecileri taşıyan bot battı, ölü ve yaralılar var

        Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:53
        Mültecileri taşıyan bot battı: 15 ölü

        Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.

        HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BATTI

        Finike açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı. Olayla ilgili bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

        1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

