        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturması: 59 tutuklama

        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturması: 59 tutuklama

        Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 59'u tutuklandı. Soruşturma kapsamında 121 kişi gözaltına alınırken, 51 şüpheli adli kontrol şartıyla, 28 kişi ise serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 16:04 Güncelleme:
        Yasa dışı bahis soruşturması: 59 tutuklama

        Antalya merkezli 20 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 kişi gözaltına alındı.

        17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

        Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla, 28'i de doğrudan serbest bırakıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, 18 Mayıs 2026 tarihinde 20 ildeki 183 zanlı için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

        Genişletilen operasyon kapsamında 6 kişinin daha eklenmesiyle gözaltı kararı verilen kişi sayısı 189'a çıkmıştı.

        Soruşturmada, Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edilmişti.

