Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi'nin 29 Ekim Resepsiyonu'nda Antik Yunan kıyafeti giydiği belirlenmişti. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Uganda Büyükelçimiz 29 Ekim Resepsiyonu görüntüleri nedeniyle Ankara'ya çağrılmıştır." denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'daki Türkiye Büyükelçiliği, 29 Ekim'de büyük bir skandala sahne oldu. Büyükelçi Sedef Yavuzalp, cumhuriyet Bayramı onuruna resepsiyon düzenledi, davete bakanlar ve bürokratlar katıldı. Ugandalı davetliler, büyükelçi Yavuzalp'in Yunan tanrıçası Helen, katibinin Yunan Tanrısı Zeus kıyafeti karşısında şoke oldu.

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