Dr. Çağlar Ertuğrul

HEKİMSEN üyesi yaklaşık 100 kişi, hastane önünde bir araya gelerek olayı protesto etti. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösteren grup adına açıklamayı sendika üyesi Dr. Harun Kamanlı yaptı. Dr. Kamanlı, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını vurgulayarak, "2 gün önce şahsen benim ve diğer arkadaşlarımın çok sevdiği ve takdir ettiği doktorumuz ve beraberinde bir sekreterimize, öğlen saatlerinde sözde kendini güvende hissettiği iş yerinde, çalışma arkadaşlarının gözlerinin önünde utanç verici şekilde hasta yakınları tarafından önce sözlü saldırıda bulunulmuştur. Yetmeyince fiziksel olarak darp edilmişlerdir. Yasal süreç dünden itibaren gerek bağlı bulunduğumuz sendikalar ve gerekse kolluk kuvvetlerince başlatılmıştır. Biz artık bu şiddet saldırı sarmalında mesleğimizi onur ve şerefimizde yerine getiremez haldeyiz. Hasta ve hasta yakınları tarafından sonu gelmez, zamanlaması çoğu zaman yanlış, bazen mantık dışı istek ve yönlendirmelerinden sözlü taciz ve fiziksel saldırılarından yorulduk" dedi.