Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ardı arkası kesilmiyor! Doktoru ve sekreterini yumrukladı
ABONE OL

Ankara'da doktor ve sekreterine yumruklu saldırı

Sağlık çalışanlarına şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Başkent'te Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor ile sekreteri, bir hasta yakını tarafından yumruklu saldırıya uğradı

Son dakika: Ardı arkası kesilmiyor! Doktoru ve sekreterini yumrukladı
DHA

Ankara'da, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Doktoru Çağlar Ertuğrul ve sekreteri, hasta yakını S.K. tarafından darp edildi.

DHA'nın haberine göre Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) üyeleri, olayı hastane önünde protesto etti.

Keçiören ilçesindeki Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Çağlar Ertuğrul ve sekreteri Zeynep Ekin Kaya, 3 Nisan'da bir hastanın sonucuna baktığı sırada, bekleyen başka bir hastanın yakını S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Dr. Ertuğrul ve Kaya, hafif yaralandı. 'Beyaz kod' ile olayın polise bildirilmesinin ardından S.K., gelen ekip tarafından gözaltına alındı.

Dr. &Ccedil;ağlar Ertuğrul
Dr. Çağlar Ertuğrul

HEKİMSEN üyesi yaklaşık 100 kişi, hastane önünde bir araya gelerek olayı protesto etti. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösteren grup adına açıklamayı sendika üyesi Dr. Harun Kamanlı yaptı. Dr. Kamanlı, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını vurgulayarak, "2 gün önce şahsen benim ve diğer arkadaşlarımın çok sevdiği ve takdir ettiği doktorumuz ve beraberinde bir sekreterimize, öğlen saatlerinde sözde kendini güvende hissettiği iş yerinde, çalışma arkadaşlarının gözlerinin önünde utanç verici şekilde hasta yakınları tarafından önce sözlü saldırıda bulunulmuştur. Yetmeyince fiziksel olarak darp edilmişlerdir. Yasal süreç dünden itibaren gerek bağlı bulunduğumuz sendikalar ve gerekse kolluk kuvvetlerince başlatılmıştır. Biz artık bu şiddet saldırı sarmalında mesleğimizi onur ve şerefimizde yerine getiremez haldeyiz. Hasta ve hasta yakınları tarafından sonu gelmez, zamanlaması çoğu zaman yanlış, bazen mantık dışı istek ve yönlendirmelerinden sözlü taciz ve fiziksel saldırılarından yorulduk" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüştü
GÜNDEM Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü
"Binamız çürüğe çıkacak" diye karot örneği aldırtmadılar! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM "Binamız çürüğe çıkacak" diyerek karot örneği ...
SON DAKİKA HABERİ: Adana'da korkunç olay! Üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti!
GÜNDEM Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 ...
Son dakika: HDP, AYM'de savunma yapmayacak
GÜNDEM HDP, AYM'de savunma yapmayacak
2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama
GÜNDEM 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı!
Bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti!
Amasra'daki faciadan aylar sonra acı gelişme
GÜNDEM Amasra'daki faciadan aylar sonra acı gelişme
Antalya'da batan geminin kayıp 8 mürettebatı aranıyor
GÜNDEM Kayıp 8 mürettebattan haber yok!
SON DAKİKA HABERİ: Rezidansta eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Rezidansta eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar ...
Uçak kazasından kurtulmanın 9 yolu uzmanlar tarafından açıklandı!
GÜNDEM Bir uçak kazasından nasıl sağ kurtulabilirsiniz?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.