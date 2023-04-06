Ankara'da, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Doktoru Çağlar Ertuğrul ve sekreteri, hasta yakını S.K. tarafından darp edildi.
DHA'nın haberine göre Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) üyeleri, olayı hastane önünde protesto etti.
Keçiören ilçesindeki Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Çağlar Ertuğrul ve sekreteri Zeynep Ekin Kaya, 3 Nisan'da bir hastanın sonucuna baktığı sırada, bekleyen başka bir hastanın yakını S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Dr. Ertuğrul ve Kaya, hafif yaralandı. 'Beyaz kod' ile olayın polise bildirilmesinin ardından S.K., gelen ekip tarafından gözaltına alındı.
HEKİMSEN üyesi yaklaşık 100 kişi, hastane önünde bir araya gelerek olayı protesto etti. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösteren grup adına açıklamayı sendika üyesi Dr. Harun Kamanlı yaptı. Dr. Kamanlı, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını vurgulayarak, "2 gün önce şahsen benim ve diğer arkadaşlarımın çok sevdiği ve takdir ettiği doktorumuz ve beraberinde bir sekreterimize, öğlen saatlerinde sözde kendini güvende hissettiği iş yerinde, çalışma arkadaşlarının gözlerinin önünde utanç verici şekilde hasta yakınları tarafından önce sözlü saldırıda bulunulmuştur. Yetmeyince fiziksel olarak darp edilmişlerdir. Yasal süreç dünden itibaren gerek bağlı bulunduğumuz sendikalar ve gerekse kolluk kuvvetlerince başlatılmıştır. Biz artık bu şiddet saldırı sarmalında mesleğimizi onur ve şerefimizde yerine getiremez haldeyiz. Hasta ve hasta yakınları tarafından sonu gelmez, zamanlaması çoğu zaman yanlış, bazen mantık dışı istek ve yönlendirmelerinden sözlü taciz ve fiziksel saldırılarından yorulduk" dedi.
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