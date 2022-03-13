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Valilikler art arda açıkladı! Eğitime kar engeli

Son dakika haberine göre birçok kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde yarın eğitime ara verildiği açıklandı. Buna göre Rize, Bitlis, Hatay'ın Yayladağı ilçesi ve Adıyaman'da bazı bölgelerde yarın okullar tatil ilan edildi

Son dakika: Art arda açıklandı! Eğitime kar engeli
Art arda açıklandı! Eğitime kar engeli
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AA

Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve bağlı köylerde de yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

ADIYAMAN

Adıyaman'da da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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