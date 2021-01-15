Art arda böyle sıktı! Cinayet kamerada 0:00 / 0:00

İHA

Kırşehir'in Kaman ilçesinde geçen ay çıkan kavgada silahla vurulan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kavganın görüntüsü ortaya çıktı.

Cinayetle sonuçlanan kavgaya ait güvenlik kamera kayıtlarına göre, ilçede bir sokak üzerinde bir kişi yaşanan olayı izlerken 2 kişi de kavga ediyor. Tartışmanın bir süre sonra büyümesinin ardından taraflar silah çekiyor.

Yaşanan olayda G.G., tabancasını ateşleyerek M.Ş.'y art arda sıkıyor. G.G. daha sonra olay yerinden sakin bir şekilde uzaklaşıyor.

Yaşanan olayda ağır yaralanan M.Ş., sevk edildiği Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gördükten sonra yaşamını yitirmişti. Olayın ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.G. ile birlikte 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Olayda hayatını kaybeden M.Ş.