Arzu'yu öldürüp yolcu gibi taşımış!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKATİL! Son dakika: Arzu Aygün'ü öldürüp yolcu gibi taşımış
ABONE OL

Son dakika haberler... Öldürdüğü Arzu’nun cansız bedenini yolcu gibi yanına oturtup 90 kilometre taşımış

Samsun'da sevgilisi Arzu Aygün'ü (36) 42 gün sonra öldürdüğünü itiraf eden Muharrem Coşkun'un (38) ile ilgili soruşturmada kan donduran bir detay daha ortaya çıktı. Katil zanlısının, cinayet sonrası talihsiz kadının cansız bedenini yolcu gibi otomobilin ön koltuğuna oturtarak 90 kilometre yol kat edip gittiği ormanlık alana attığı belirlendi

KATİL! Son dakika: Arzu Aygün'ü öldürüp yolcu gibi taşımış
Arzu'yu öldürüp yolcu gibi taşımış!
0:00 / 0:00
DHA

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen Muharrem Coşkun dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu.

İTİRAF ETTİ, CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgulamada, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı.

Gözaltına alınan Coşkun tutuklanırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Aygün'ün cansız bedeni ise Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisin ardından Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'nde toprağa verildi.

'ARABANIN İÇİNDE, YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETTİM'

Coşkun'un, adliyede verdiği ifadesinde Aygün'ü Atakum ilçesinde öldürdüğü ortaya çıktı. Coşkun'un ifadesinde, "Arzu, 15 Ocak günü beni arayarak il merkezinde bir yerde alacağı olduğunu ve ona yardım etmemi istediğini söyledi. Ben de arkadaşıma ait arabayla 17 Aralık'ta Arzu'yu oturduğu siteden alarak, alacağı olan kişinin yanına gittik. Giderken, Arzu'nun bana kaldıramayacağım şeyler söylemesi ihtimaline karşı kuru sıkıdan bozma tabancamı da yanıma almıştım.

Ardından Ömürevleri Mahallesi'nde piknik alanına giden yol üzerindeki boş araziye geçtik. Burası ıssız bir yer değildir, 100 metre yakınında siteler bulunmaktadır. Konuşma sırasında bana, 'Seni sevmiyorum, başkasını seviyorum. Eğer o olmasaydı da seninle birlikte olmak istemezdim. Kendime yeni bir hayat kuracağım' gibi şeyler söyledi. Konuşma yaparken ben şoför mahallinde, Arzu ise yanımda yolcu olarak bulunuyordu.

Bu sırada ben arka koltukta bulunan tabancayı almak üzere arabadan indim. Tabancaya uzandım ve Arzu'ya hitaben, torpidodan küçük bir şey isteyerek onu bana vermesini istedim. Arzu eğilince de yaklaşık 20 santimetre mesafeden kafasına bir el ateş ettim. Arzu burada hayatını kaybetti. Ben olaydan sonra Arzu'yu nereye götüreceğimi düşünmemiştim. Pişmanlık duyduğum için yaklaşık 15 dakika arabada bekledim. Arabanın ön koltuğuna oturtup önce yakınımızda bulunan ormanlık alana bırakmaya karar verdim, sonra da vazgeçtim ve fikrimi değiştirerek Terme'ye doğru devam ettim. Terme'de yerini gösterdiğim noktaya cansız bedenini bıraktım. Amacım Arzu'yu öldürmek değildi" dediği öğrenildi.

'PLANLADIĞIM BİR OLAY DEĞİLDİ'

Coşkun'un devam eden ifadesinde ise Arzu Aygün'ü öldürme fikrinin olaydan 2-3 gün önce aklına geldiğini ve bunun yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi. Coşkun, "Arzu'yu öldürmekle alakalı daha öncesinden bir plan yapmadım. Arzu ile benim babaannelerimiz kardeş olur. Kendisi ile 2015 yılından sonra kesintisiz 3,5 yıl sevgili olduk. Aramızda çıkan bazı tartışmalar sonucu ben Terme ilçesine taşındım, o da Atakum'da oturmaya devam etti. Arzu bazen beni sevmediğini söylüyor ve ayrılıyorduk. Zaman zaman da yeniden barışıyorduk. Planladığım bir olay değildi, sadece her ihtimale karşı tabancamı yanıma almıştım" ifadelerini kullandı.

OTOMOBİLDE KAN İZİNE RASTLANILDI

Aygün'ün öldürüldüğü otomobil ise, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü. Araçta yapılan incelemede kan ve barut izlerine rastlandı. Araç, yapılan detaylı incelemenin ardından sahibine teslim edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bahçeli'den Boğaziçi mesajı
GÜNDEMBahçeli'den Boğaziçi mesajı
KURTARDILAR! Son dakika... Nefes alamıyordu! Metan gazı operasyonu!
GÜNDEMNefes alamıyordu! Metan gazı operasyonu!
2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? AYT - TYT başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır?
GÜNDEMYKS başvuru ücreti ne kadar?
Tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı?
GÜNDEMÜcretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?
SAĞLIKTA ŞİDDET! Son dakika: İstediği ilacı yazmadı, ortalığı katıp karıştırdı
GÜNDEMİstediği ilacı yazmadı diye doktoru darbetti
Gündem: Yeni Anayasa! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve Adalet Bakanı Gül'den yeni mesajlar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve Adalet ...
Son dakika haberi PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz!
GÜNDEMPKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz!
Gelir İdaresi Başkanlığı 337 personel alımı sınav tarihi nedir? GİB personel alımı şartları neler?
GÜNDEMGelir İdaresi Başkanlığı personel alımı sınav ...
Son dakika haberi: Kanalizasyon çalışmasında feci kaza! - Haberler
GÜNDEMKanalizasyon çalışmasında feci kaza!
Son dakika: Kız kaçırma kavgasında 10 yaralı, 40 gözaltı! - Haberler
GÜNDEMKız kaçırma kavgasında 10 yaralı, 40 gözaltı!