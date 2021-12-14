Asansörde tecavüz girişimi! Korkunç ayrıntı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, 11 Aralık'ta saat 04.30'da, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe kan donduran bir olay yaşandı.

SHOW HABER'DE GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun özel haber görüntülerinde, kuaförlük yapan Özbek asıllı bir kadın, asansöre bindiği sırada onu takip edip asansöre binen bir kişinin cinsel saldırısına uğramıştı. Şoke eden görüntülerin ardından bu habere ilişkin önemli detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

EDİP ÇİTLERDEN ATLADI REZİDANSA GİRDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre yabancı uyruklu 16 yaşında A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi.

KAMERAYI ÇEVİRİP KADINI YERE YATIRDI

Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu.

KADIN, GÜVENLİKÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

ÇOCUĞA DA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

SERBEST BIRAKILMIŞ

Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.