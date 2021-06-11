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Assan Gıda, ABD'li Kraft Heinz'a satıldı

Kibar Holding, Türkiye’nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi konumunda olan gıda şirketi Assan Gıda’nın The Kraft Heinz’a satışı için hisse devir sözleşmesini imzaladı.

SON DAKİKA! Assan Gıda, ABD'li Kraft Heinz'a satıldı - Haberler
Türk gıda devi ABD'lilerin oldu
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HABERTURK.COM

Kibar Holding, dünyanın en büyük gıda şirketlerinden The Kraft Heinz (“Kraft Heinz”) ile iştiraki olan ve Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi Assan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki (“Assan Gıda”) hisselerinin devredilmesine ilişkin bir hisse satış sözleşmesi imzaladı. Ülkenin en büyük sos üreticisi Assan Gıda, Rekabet Kurumu onaylarının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından, Susurluk ve İzmir tesislerindeki faaliyetlerine Kraft Heinz’ın bünyesinde devam edecek.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Assan Gıda, yenilikçi ve sürekli zenginleşen ürün gamıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda sağladığı müşteri memnuniyeti ile sektöre sürdürülebilir büyüme açısından örnek oldu. Bu başarıların, Kraft Heinz gibi küresel bir liderin çatısı altında artarak devam edeceğine inanıyorum. Rekabetçi, katma değer yaratan ve verimli bir operasyonun sağladığı güven ve cazibe ile, Kraft Heinz’ın Türkiye’de uzun vadeli yatırım planlarını hayata geçirmesine güçlü bir platform sağlamak ve böyle nitelikli doğrudan yabancı yatırımları Türkiye’ye kazandırmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise “Kibar Grubu olarak 20’yi aşkın grup şirketimizde 9 sektörde faaliyet gösteriyoruz. 5 bin kişilik büyük bir aileden oluşan Grubumuzun yarım asra dayanan derin tecrübesi ve köklü yapısını koruyarak, iş portföyümüz ile ilgili önemli kararlar alıyoruz. Gıda sektöründe büyük başarılara imza atan, ülkemizin ilk sos ihracatını yaparak yurtdışı pazarlarda da adından söz ettiren grup şirketimiz Assan Gıda’yı bu alanda küresel ölçekte en güçlü oyunculardan birine devrediyoruz. Bu işlem, Kibar Holding’in ileri teknoloji alanlarında, büyük ölçekli ve yüksek katma değerli yatırım ve iş birliklerine yönelik yeni girişimlerinde odaklanma ve kaynak yaratma açısından önemli adımlardan bir tanesidir. İşlemin, taraflar için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

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