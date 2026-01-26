Atlas Çağlayan'ın ailesine koruma talebi
İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne, baba ve kardeşine yönelik tehditte yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Aile Mahkemesi'nden koruma tedbirleri talep edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Atlas Çağlayan’ın anne ve babası hem oğullarının katledilmesine hem de tehdit edilmelerine ilişkin Bakırköy Adliyesi’ne giderek Örgütlü Suçlar Bürosunda, soruşturma savcısına şikayetlerini sundular.
Ardından Bakırköy Başsavcısı Barış Duman ile de bir görüşme gerçekleştirdiler. Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik, Bakırköy Başsavcılığınca yürütülen her iki soruşturmada Aile Mahkemesi’nden koruma tedbirleri talep edildi.