Atmaca füzesi hedefi başarıyla vurdu! 0:00 / 0:00

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Milli güdümlü mermi Atmaca, ilk kez mobil güdümlü mermi sistemi ile Karadeniz'de test atışını başarıyla tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Sinop’ta milli güdümlü mermi ATMACA’nın test atışları yapıldı. İHA'nın haberine göre; ilk kez denenen, Mobil Milli Güdümlü Mermi Sistemi ile Atmaca, karadan denizde belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

MSB: TEST ATIŞI BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ

MSB, paylaşımda "Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi" ifadelerini kullandı.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2022

DEMİR: TEBRİKLER ROKETSAN'A

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca füzesinin karadan test edildiğini belirterek, "Tebrikler Roketsan'a, tebrikler tüm paydaşlara. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesine ilişkin paylaşım yaptı.

AA'nın haberine göre; Roketsan'ın "Mavi Vatan'ın çelik kılıcı satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca, ilk defa mobil kara aracından koordinata güdüm yeteneği başarıyla test edildi." paylaşımını hesabına taşıyan Demir, "SOM-Atmaca-Çakır seyir füzelerimiz yola devam ederken, karadan denize uçmaya karar verdi Atmaca… Tebrikler Roketsan'a, tebrikler tüm paydaşlara. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 2, 2022

* Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.