Avcılar'da işyerinde taciz iddiası... Esnaf yardıma koştu!
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir işyerinde çalışan kıza tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, esnaf tarafından darp edildi. Şüpheli olay sonrası gözaltına alındı
ÇALIŞAN KIZA TACİZDE BULUNDU
DHA'nın haberine göre olay; 24 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir işyerine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyleyen kişi, çalışan kıza yönelik tacizde bulundu.
ESNAF YARDIMA KOŞTU
Kızın bağırarak yardım istemesi üzerine esnaf işyerine geldi.
GÖZALTINA ALINDI
İşyerinden çıkarılarak darp edilen şüpheli gözaltına alındı.