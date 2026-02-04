Avcılar'da gittiği bir işyerindeki kızı taciz ettiği öne sürülen kişiyi esnaf darp etti. Şüpheli gözaltına alındı.

ÇALIŞAN KIZA TACİZDE BULUNDU

DHA'nın haberine göre olay; 24 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir işyerine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyleyen kişi, çalışan kıza yönelik tacizde bulundu.

ESNAF YARDIMA KOŞTU

Kızın bağırarak yardım istemesi üzerine esnaf işyerine geldi.

GÖZALTINA ALINDI

İşyerinden çıkarılarak darp edilen şüpheli gözaltına alındı.