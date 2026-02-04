Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Avcılar'da işyerinde taciz iddiası... Esnaf yardıma koştu! | Son dakika haberleri

        Avcılar'da işyerinde taciz iddiası... Esnaf yardıma koştu!

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir işyerinde çalışan kıza tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, esnaf tarafından darp edildi. Şüpheli olay sonrası gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:48 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:48
        İşyerinde taciz! Esnaf yardıma koştu
        Sesli Dinle
        Avcılar'da gittiği bir işyerindeki kızı taciz ettiği öne sürülen kişiyi esnaf darp etti. Şüpheli gözaltına alındı.

        ÇALIŞAN KIZA TACİZDE BULUNDU

        DHA'nın haberine göre olay; 24 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir işyerine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyleyen kişi, çalışan kıza yönelik tacizde bulundu.

        ESNAF YARDIMA KOŞTU

        Kızın bağırarak yardım istemesi üzerine esnaf işyerine geldi.

        GÖZALTINA ALINDI

        İşyerinden çıkarılarak darp edilen şüpheli gözaltına alındı.

        #Son dakika haberler
        #istanbul
