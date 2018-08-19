DHA'nın haberine göre benzini biten motosiklet şüpheli bulundu. Motosiklet incelenirken Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapıldı. İncelenirken motosiklet sahibinin gelmesi ve incelemede şüpheli bir durum bulunamayınca Avrasya Tüneli trafiğe açıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından Twitter'den yapılan ikinci açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." denildi.

İstanbul Valiliği'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 19, 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda da, "Avrasya Tüneli geçici süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahları kullanınız." denildi.

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