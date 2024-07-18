Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB faize dokunmayarak refinansman faizinin yüzde 4.25'e, mevduat faizini yüzde 3.75'e, marjinal fonlama faizini de yüzde 4.50'de bıraktı.

Banka, geçen ay yaklaşık 5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmişti.

ECB pandemi sonrası artan enflasyonla mücadele için Temmuz 2022-Eylül 2023 arasında toplamda 450 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha sonra ise geçen aya kadar 5 toplantı üst üste faizi sabit bırakmıştı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon enflasyon Ekim 2022'de yüzde 10.6 ile rekor seviyeye yükselirken son olarak geçen ay yüzde 2.5'e geriledi.