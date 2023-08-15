İstanbul'da bir avukatla ilgili şok suçlama! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
İstanbul Kadıköy'de 4. kattaki bir binanın camından düşen 39 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan ve Bursa barosuna kayıtlı avukat olduğu öğrenilen Doğan G. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Benim arkam dönüktü mutfak camından aşağı atladı" dedi. Ortaya çıkan görgü tanığı bir kadının korkuluklara tutunduğunu bir adamın ise onu atmaya çalıştığını söyledi. Avukat gözaltına alındı
Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün akşam saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda detaylar ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir apartmanın 4. katından düşen 39 yaşındaki Fatma Duygu Özkan hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olay sırasında evde bulunan ve Bursa barosuna kayıtlı avukat Doğan G.’nin ifadesine başvurdu.
"KADIN ATLADI" DEDİ
Doğan G., kadını daha önceden tanımadığını bir arkadaşı aracılığı ile numarasını alıp görüştüğünü ve eve çağırdığını söyledi. Ardından alkol aldıklarını ve sohbet ettiklerini, bir süre sonra mutfakta arkası dönükken kadının camdan atladığını öne sürdü.
GÖRGÜ TANIKLARI: KADINI ATTI
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis olayla ilgili bazı görgü tanıklarına ulaştı. İddiaya göre olay sırasında adres önünden geçen H.D. ve K.D. isimli iki kardeş ifadelerinde olayı gördüklerini söyleyerek, "Adresten geçerken bir bağrışma sesi geldi. O yöne baktığımızda bir kadın cam önündeki korkulukları tutuyordu. Arkasından bir adam onu aşağı itti" dedi. Bu bilgiler üzerine gözaltına alınan Avukat Doğan G. hakkında kasten öldürme suçundan işlem yapılmak üzere soruşturma başlatıldı. Şüpheli Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.