Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün akşam saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir apartmanın 4. katından düşen 39 yaşındaki Fatma Duygu Özkan hayatını kaybetti.

Doğan G., kadını daha önceden tanımadığını bir arkadaşı aracılığı ile numarasını alıp görüştüğünü ve eve çağırdığını söyledi. Ardından alkol aldıklarını ve sohbet ettiklerini, bir süre sonra mutfakta arkası dönükken kadının camdan atladığını öne sürdü.

GÖRGÜ TANIKLARI: KADINI ATTI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis olayla ilgili bazı görgü tanıklarına ulaştı. İddiaya göre olay sırasında adres önünden geçen H.D. ve K.D. isimli iki kardeş ifadelerinde olayı gördüklerini söyleyerek, "Adresten geçerken bir bağrışma sesi geldi. O yöne baktığımızda bir kadın cam önündeki korkulukları tutuyordu. Arkasından bir adam onu aşağı itti" dedi. Bu bilgiler üzerine gözaltına alınan Avukat Doğan G. hakkında kasten öldürme suçundan işlem yapılmak üzere soruşturma başlatıldı. Şüpheli Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.