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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Avusturya koronavirüs karantinasını uzatma kararı verdi! - Haberler
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Avusturya koronavirüs karantinasını uzatma kararı verdi!

Avusturya'da tüm hafta için geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamaları 8 Şubat'a kadar uzatıldı.

SON DAKİKA: Avusturya koronavirüs karantinasını uzatma kararı verdi! - Haberler
Avusturya'da Kovid-19 karantinası uzatıldı!
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DHA

Avusturya'da 24 Ocak'ta sona ermesi beklenen kısıtlamalar, koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğraması nedeniyle 8 Şubat'a kadar uzatıldı. Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ticari alanlar ve toplu taşıma araçlarında FFP2 koruyucu maskelerin takma zorunluluğu getirildi ve sosyal mesafenin 1 metreden 2 metreye çıkarıldığı belirtildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Federal Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig, Steiermark Valisi Hermann Schützenhöfer ve Viyana Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Univ. Prof. Dr. Oswald Wagner ortak basın açıklamasıyla alınan yeni kararları ve koronavirüs için izlenecek yol haritasını aktardılar.

Hükümetin açıkladığı yeni kararlara göre, 25 Ocak'tan itibaren ticaret ve toplu taşımada FFP2 Maske takma zorunluluğu getirilecek.

Uzaktan eğitim yarıyıl tatiline kadar devam edecek. Yukarı Avusturya ve Steiermark eyaletlerinde sömestr tatili 1 hafta öne çekildi.

Okullar, 8 Şubat'tan itibaren Viyana ve Aşağı Avusturya, diğer tüm federal eyaletler ise 15 Şubat'ta başlayacak. Gastronomi ve turizm sektörleri Şubat ayında yine kapalı olacak. Hükümet özellikle evden çalışma sisteminin tercih edilmesini istiyor.


8 ŞUBAT SONRASI ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİ BEKLENİYOR

Başbakan Sebastian Kurz, 8 Şubat'tan itibaren açılma yolunda ilk adımları atmaya niyetleri olduğunu söyledi.

Günlük vaka sayılarının 100 bin kişide 50 yeni enfeksiyonu amaçladıklarını belirten Kurz, Ticaret, hizmet sektörü ve müzelerin 8 Şubat itibariyle daha sıkı şartlar altında açılabileceğini duyurdu.

Başbakan Kurz, yılbaşından bu yana, İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüs vakalarının yayıldığını ve bu da virüsün önceki formuna göre çok daha bulaşıcı olduğunu dile getirdi.

Avusturya'da da ilk vakaların olduğunu kaydeden Kurz, şüpheli vakaların arttığını söyledi. Başbakan Kurz konuşmasında, aşılama konusunda hedefleri ortaya koyarak, yaz mevsimine kadar normale dönülebileceğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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