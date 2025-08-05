Ayasofya Camisi'ni yakmaya kalktı! Tutuklandı
Ayasofya Camisi'nde dün gece yarısında M.G. isimli şüpheli içeride kitap yaktı. Alevler kısa sürede söndürülürken, yangında halı zarar gördü. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli kısa sürede yakalanırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 5 kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı
Giriş: 05.08.2025 - 13:28 Güncelleme: 05.08.2025 - 13:28
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisine giren bir kişi, kitap yakarak halının yanmasına neden oldu. M.G. isimli şüpheli tutuklanırken, 5 kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi.
Ayasofya-i Kebir Camii'nde dün akşam 23.50 sularında, şüpheli bir kişi camiyi yakmaya kalkıştı.
Alevler kısa sürede söndürülürken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cami çevresinde görevli polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.
YAKALANDI
Sultanahmet Meydanı istikametine gittiği belirlenen şüpheli, ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.
İfadesinin ardından M.G. isimli şüpheli tutuklandı. M.G.'nin daha önce 5 kez ruh ve sinir hastalıları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
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