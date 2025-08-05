Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisine giren bir kişi, kitap yakarak halının yanmasına neden oldu. M.G. isimli şüpheli tutuklanırken, 5 kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde dün akşam 23.50 sularında, şüpheli bir kişi camiyi yakmaya kalkıştı.

Alevler kısa sürede söndürülürken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cami çevresinde görevli polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.

YAKALANDI

Sultanahmet Meydanı istikametine gittiği belirlenen şüpheli, ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesinin ardından M.G. isimli şüpheli tutuklandı. M.G.'nin daha önce 5 kez ruh ve sinir hastalıları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.