Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan 7 katlı apartmandaki 15 akrabasının ölümünün acısını yaşayan Hacı Şahinoğlu, enkazda kalan son akrabası olan yeğeni Enes Şahinoğlu'nun (16) sağ çıkarılmasını umutla bekliyor.

DHA'da yer alan habere göre kentte Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Bulvarı, depremde en çok etkilenen bölgelerden oldu.