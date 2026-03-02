Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
02.03.2026 - 15:21
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE ÇARPIŞTILAR
Kaza, öğle saatlerinde Ayvalık ilçesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
