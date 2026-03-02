Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE ÇARPIŞTILAR

        Kaza, öğle saatlerinde Ayvalık ilçesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İrtikap soruşturmasında yeni gelişme: Tanju Özcan ve 12 kişi adliyeye sevk edildi

        Bolu Belediyesine yönelik gerçekleştirilen irtikap soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil gözaltına alınan 13 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (İHA)

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları