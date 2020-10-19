Tebriz’de Ermeni sınır kapısı kapatılsın gösterisi! Paris'te PKK'dan Ermenilere destek!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupaSon dakika Azerbaycan Enmenistan! Tebriz’de Ermeni sınır kapısı kapatılsın gösterisi! - Haberler
ABONE OL

Tebriz’de Ermeni sınır kapısı kapatılsın gösterisi! Paris'te PKK'dan Ermenilere destek!

Son dakika haberine göre İran’ın Tebriz şehrinde Azerbaycan’a destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İran ile Ermenistan arasında bulunan Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılmasını istedi. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te, Avrupa'nın göbeğinde Ermeni kuruluşlarca düzenlenen destek gösterisinde terör örgütü PKK'nın sembolleri dikkat çekti. Polis müdahale etmedi

Son dakika Azerbaycan Enmenistan! Tebriz’de Ermeni sınır kapısı kapatılsın gösterisi! - Haberler
İHA

Azerbaycan’ın Ermenistan İşgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. İran’ın Tebriz kentinde bulunan tarihi Tebriz Çarşısı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi Azerbaycan’a destek gösterisi düzenledi.

"KARABAĞ BİZİMDİR, BİZİM OLACAK"

İHA'da yer alan habere göre İran ile Ermenistan arasındaki Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılması çağrısı bulunda göstericiler, “Karabağ bizimdir bizim olacak” ve “Norduz Sınır Kapısı kapatılmalıdır” sloganları attı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile dağıldı.

PARİS'TE ERMENİLER GÖSTERİ YAPTI

AA'da yer alan habere göre de Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeniler, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona karşı terör örgütü PKK'nın da katıldığı gösteri düzenledi. Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler, Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti.

Ermeni ordusu tarafından sivillerin hedef alındığı Gence'de bir baba, evladını böyle uğurlamıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DE DESTEK VERDİ

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı. Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB),Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.

Gence'de 13 sivil Ermeni güçlerince katledilmiş, anne ise kızı birlikte toprağa verilmişti.

MACRON'A "YALNIZ BIRAKTIN" SUÇLAMASI

CCAF yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi. CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.

Ermenistan ateşkese rağmen 7.5 tonluk SCUD füzesiyle Azerbaycan'ın Gence kentini vurmuştu.

TÜRKİYE'YE MÜDAHALE ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

PANDEMİYE RAĞMEN GÖSTERİYE İZİN

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü. Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde Elysee Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırıları New York'ta protesto edildi
DÜNYAErmenistan, New York'ta protesto edildi
ABD basınından flaş iddia: Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi rehineler için Suriye'ye gitti
DÜNYAÜst düzey ABD'li yetkilinin Suriye rejimiyle ...
Filistinliler tepki gösterdi, İsrail korumasındaki BAE heyeti Mescid-i Aksa'yı terk etti
DÜNYAİsrail korumasındaki BAE heyetine Mescid-i Aksa'da ...
ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu
DÜNYAABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli ...
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı - HABERLER
DÜNYAMustafa Akıncı'dan flaş açıklama
AB'den Azerbaycan ve Ermenistan ile telefon diplomasisi
DÜNYAAB'den Azerbaycan ve Ermenistan ile telefon ...
Pompeo'dan "İran ile silah ticaretine yaptırım uygulamaya hazırız" mesajı - HABERLER
DÜNYAPompeo'dan İran tehdidi! 'Yaptırım uygulamaya ...
İtalya'da son 24 saatte 11 bin 705 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
DÜNYAİtalya'da bugün en çok yeni vakanın tespit edildiği ...
KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildi! Kıbrıs seçimleri son dakika haberleri
DÜNYAKKTC'de seçimin galibi Ersin Tatar!
Libya'nın Terhune kentinde beş yeni toplu mezar bulundu
DÜNYALibya'da yeni toplu mezarlar bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X