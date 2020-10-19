Tebriz’de Ermeni sınır kapısı kapatılsın gösterisi! Paris'te PKK'dan Ermenilere destek!

İHA

Azerbaycan’ın Ermenistan İşgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. İran’ın Tebriz kentinde bulunan tarihi Tebriz Çarşısı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi Azerbaycan’a destek gösterisi düzenledi.

"KARABAĞ BİZİMDİR, BİZİM OLACAK"

İHA'da yer alan habere göre İran ile Ermenistan arasındaki Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılması çağrısı bulunda göstericiler, “Karabağ bizimdir bizim olacak” ve “Norduz Sınır Kapısı kapatılmalıdır” sloganları attı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile dağıldı.

PARİS'TE ERMENİLER GÖSTERİ YAPTI

AA'da yer alan habere göre de Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeniler, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona karşı terör örgütü PKK'nın da katıldığı gösteri düzenledi. Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler, Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti.

Ermeni ordusu tarafından sivillerin hedef alındığı Gence'de bir baba, evladını böyle uğurlamıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DE DESTEK VERDİ

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı. Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB),Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.

Gence'de 13 sivil Ermeni güçlerince katledilmiş, anne ise kızı birlikte toprağa verilmişti.



MACRON'A "YALNIZ BIRAKTIN" SUÇLAMASI

CCAF yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi. CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.

Ermenistan ateşkese rağmen 7.5 tonluk SCUD füzesiyle Azerbaycan'ın Gence kentini vurmuştu.

TÜRKİYE'YE MÜDAHALE ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

PANDEMİYE RAĞMEN GÖSTERİYE İZİN

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü. Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde Elysee Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.