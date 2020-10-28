AA

Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu İskenderova, Aybeniz Ehmedova, Ofeliya Caferova adındaki iki kadın ile 40 yaşındaki Ehtiram İsmailov'un cenazeleri, düzenlenen törenle köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

CEPHEYE 50 KİLOMETRE UZAKTA KATLİAM

Cephe hattına 50 kilometre uzakta, insani anlaşmayı hiçe sayarak sivilleri hedef alan Ermenistan'a lanet okunan cenaze töreninde gözyaşları sele döndü.

Aysu İskenderova'nın kuzeni 10 yaşındaki Zemine Halilova, yaptığı açıklamada, evlerinin yan yana olduğunu, çok yakın arkadaş olduklarını ve hep birlikte oyunlar oynadıklarını söyledi.

"BU SALDIRI KARŞILIKSIZ KALMASIN"

AA'da yer alan habere göre mezarlık başında saldırıya büyük tepki gösteren köylüler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, sivilleri hedef alan tüm terör saldırılarının karşılıksız kalmaması çağrısında bulundu.

Kızı Aysu'yu gözyaşları içinde toprağa veren baba Ruşen İskenderova da, saldırıyı düzenleyen Ermeni güçlere lanet okudu.

SİVİL CAN KAYBI 69'A YÜKSELDİ

Cenaze töreni sırasında Karayusuflu köyü yakınlarında top sesleri duyuldu.

Dünkü saldırının ardından hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 69'a yükseldi. Dünkü Berde saldırısında 13 kişi de yaralanmıştı.