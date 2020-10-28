İran'dan Karabağ için kalıcı ateşkes önerisi!

AA

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Ceva Zarif, "İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı. Siyasi işlerden sorumlu yardımcım (Abbas Erakçi) konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Bakü ve Erivan'ı ziyaret edecek" dedi.

"SORUNLAR BARIŞÇIL BİÇİMDE ÇÖZÜLMELİ"

AA'da yer alan habere göre Zarif, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde yaşanan sorunun barışçıl diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği saldırıda, Azerbaycanlı 4 sivil can vermişti.

İRAN'DAN DÖRT BAŞKENTE ZİYARET

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi'nin bugün Bakü'ye gideceğini, önümüzdeki günlerde Moskova, Erivan ve Ankara'yı da ziyaret edeceğini duyurdu.

ERMENİSTAN 3. KEZ ANLAŞMAYI İHLAL ETMİŞTİ

Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan, dün üçüncü kez insani ateşkes anlaşmasını ihlal edip, Azerbaycan'ın Berde kentine gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1'i çocuk 4 sivilin hayatını kaybetmesine, 10 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.