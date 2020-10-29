AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 13 köyün işgalden kurtarıldığını kamuoyuyla paylaştı. Aliyev yaptığı açıklamada, ”Azerbaycan ordusu, Zengilan bölgesinin Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zerneli, Fuzuli bölgesinin Mandılı, Cebrayıl bölgesinin Gazanzemi, Hanağabulaq, Çüllü, Kuşçular, Garaağac, Gubadlı bölgesinin Giyaslı, Edilce, Qılıcan köylerini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerine yer verdi.

ÇATIŞMALAR DEVAM DİYOR

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

CEPHENİN KONTROLÜ AZERBAYCAN'DA

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.