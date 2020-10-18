HABERTURK.COM

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinde tarihsel olarak önemli bir geçmişe sahip Şuşa kentine girdi.

Habertürk'ten Çetin Erçetin'in edindiği bilgilere göre; Şuşa kenti tarihsel olarak Karabağ'da Azerbaycan için çok önemli. Azerbaycan tarihi açısından bakıldığında da Şuşa kenti, o bölgenin en önemli kenti.

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde Şuşa kentine girmesi çok önemli. Öte yandan, Şuşa kentinin alınmasıyla Karabağ'ın tüm düzlük alanları Ermenistan işgalinden kurtarılmış olacak.

Tarihsel olarak önemli bir yere sahip olan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, psikolojik olarak üstünlüğün tamamen Azerbaycan'ın eline geçmesi bekleniyor.