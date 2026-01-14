Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Baca düştü gaz sızıntısı ölüme sebep oldu! 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Baca düştü gaz sızıntısı ölüme sebep oldu! 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 68 yaşındaki yaşlı kadın, kar kütlesinin düşürdüğü baca nedeniyle oluşan gaz sızıntısından hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:08 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit faciası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 68 yaşındaki yaşlı kadın, kar kütlesinin düşürdüğü baca nedeniyle oluşan gaz sızıntısından hayatını kaybetti.

        68 YAŞINDAKİ KADIN GAZDAN ZEHİRLENDİ

        İHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kar kütlesinin kombi bacasını düşürmesi sonucu oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 68 yaşındaki Emine Bucak zehirlendi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bucak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor yapan çocuklar için sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, spor yapanlarda beslenmenin nasıl olması gerektiğini Habertürk'ten Demet Demirkır'a anlattı

        #KAHRAMANMARA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"