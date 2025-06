MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban ibadeti, Cenab-ı Allah’ın rızasını, ihsanını ve lütfunu kazanmanın manevi fırsat ve imkânlarından birisi olarak dini ve milli hayatımızda mühim bir mevkii bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli paylaşımında şunları söyledi: "Bu ibadetin derin manasını Hakk’a yakınlık, halka fedakârlık, garip gurebaya ferahlık şeklinde izah ve ifade etmek mümkündür. Allah’a şükrediyorum ki, yeniden kurban ibadetini yapmaya ve bu ibadetin mükâfatı olan kurban bayramına nail ve vasıl olduk.

Eğer bayramlar hakiki anlam ve ruhuna müzahir kutlanırsa darlığın ve dargınlığın tesir alanı zayıflayıp yerini gönüllerin daimi kavuşmasına bırakacaktır. İnancımızın ve insani değer yargılarımızın özünde sabır, sadakat, samimiyet ve sağduyu müessir ağırlıktadır.

Bunun yanında sevgi ve saygıyla ihata edilmiş, iman ve iradeyle ibrası yapılmış hayat planımızın sosyal ve toplumsal bünyemizi madden ve manen geliştirip güçlendireceği muhakkaktır.

Bunları hayatın her bölümüne bihakkın yaydığımız ve yansıttığımız sürece kalıcı huzur ve barış ortamının tesisine hiç kimse, hiçbir iç ve dış muhasım odak mani olamayacaktır. Türk milleti iyiliksever, barışsever, haksever, hayırsever, konuksever, vatansever özellikleriyle beşeriyet aleminde açık veya gizli hayranlık uyandırmaktadır.

Bu nedenle hain kıskaçların ve husumete kadar varan kıskançlıkların hedefi olmaktadır.

Kaldı ki bundan sonra da muhtemel ve olması beklenen menfi, melun ve mütehakkim karşı operasyonların seyir ve sürecinde herhangi bir erime ve eksilme olması söz konusu değildir.

Milli birlik ve beraberlik hisarımızı sağlam tuttukça, iç huzur ve kardeşlik ortamını elbirliğiyle savundukça kuşkusuz her neviden şer ve şirret operasyonların hücum ve hüküm etkisinden bahsetmek imkansızlaşacaktır.

Türkiye’miz yeni bir yüzyılın kulvarında iddia ve iradeyle ilerleyiş kaydetmektedir. Bu ilerleyişin başarı ve istikrarı, dahası lider ülke ve süper güç zirvesine tırmanılması aziz milletimizin ortak çabasına ve onurlu varlığına bağlıdır. Terörsüz Türkiye bu süreçte tarihi kazanım olacaktır. Her yöremizin, her insanımızın her günü bayram olarak yaşaması, kucaklaşma ve kaynaşmanın taçlanması insan haysiyetinin ve inanç hakkının gereğidir. Bayramlar, barışmanın ve bağışlamanın, aynı zamanda kalıcı anlayış ve ahlaki bağlanmanın muazzez ve muhterem dönemleridir.