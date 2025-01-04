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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı

        İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine ardından da reklam panosuna çarptı. Arkadan gelen minibüs de otobüse çarptı. Kazada yaralanan olmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:21 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:21
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        İETT otobüsü kontrolden çıktı!
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        Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna çarptı.

        D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde Küçükçekmece istikameti yan yolda seyreden Gülnihal Yılmaz idaresindeki İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı.

        Bu sırada arkadan gelen Yalçın İstanbullu idaresindeki minibüs ise kaza yapan otobüse çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yolda trafik oluştu.

        Kazada otobüsteki yolcular yara almazken, araçlarda hasar oluştu.

        İETT otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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