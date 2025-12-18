Habertürk
        Son dakika: Bakan açıkladı! 17 ilde 10 binlerce litre alkol operasyonu

        Bakan açıkladı! 17 ilde 10 binlerce litre alkol operasyonu

        Bakan Yerlikaya, "17 ilde Jandarmamızın "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" yönelik son 2 haftadır düzenlediği operasyonlarımızda; 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 08:59 Güncelleme: 18.12.2025 - 08:59
        17 ilde 10 binlerce litre alkol operasyonu
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 2 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        66 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

        Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "17 ilde Jandarmamızın "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik son 2 haftadır düzenlediği operasyonlarımızda; 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik."

        "BİZ GEREĞİNİ YAPALIM"

        Açıklamasının devamında operasyonların devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

