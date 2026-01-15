Habertürk
        Son dakika: Bakan açıkladı! Antalya'da 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Bakan açıkladı! Antalya'da 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik Antalya'da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdik. 2 şüpheliyi yakaladık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:01
        393 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da "silah ve mühimmat kaçakçılığına" yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        AA'daki habere göre; Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma istihbarat ve KOM daire başkanlıkları koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 aylık süren teknik ve fiziki takip sonucu, "silah ve mühimmat kaçakçılığına" yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyon sonucu 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yönelikti. Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

        Kayseri'de erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

        KAYSERİ'de F.Z. (34) isimli kadın, evinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı S.C.'yi (20) bıçakla öldürdü.

