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Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA! Bakan Albayrak'tan konut kredi yapılandırmasına dair açıklama - Haberler

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının mevcut konut kredilerinde faiz indirimi kararına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustostan önce konut kredisi kullanmış müşterilerinin kredilerini aylık yüzde 0,99 faizle yenileyebileceği kararını değerlendirdi.

Bakan Albayrak, mesajında, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkânı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkânı hayırlı olsun" dedi. 

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