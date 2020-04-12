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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündemdeki konular ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yayımladığı değerlendirmesinde "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak" ifadelerini kullandı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 12, 2020

Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmanın, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulunduğu bilgisini veren Bakan Albayrak bu başvuruların 700 bininin onaylandığı bilgisini verdi.

290 BİN ESNAF BAŞVURDU

Bakan Albayrak koronavirüs salgını sonrası açıklanan desteklerle ilgili ise şu verileri paylaştı: "25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1.5 milyar lira tahsis gerçekleşti. İşe Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi."

ÖZEL BANKALARA SİTEM

Kamu bankalarının işletmelerin 20.5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40.6 milyar liralık kredi borcunu ötelediğini söyleyen Albayrak "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR KURUMDAN TALEBİMİZ OLMADI'

Bakan Albayrak bunun yanında son dönemde ortaya atılan 'IMF' iddialarıyla ilgili ise isim vermeden "Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülkeden talebimiz olmamıştır" açıklamasında bulundu.